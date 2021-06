Academia de Línguas da Madeira homenageia Gabriela Oliveira

A direcção da Academia de Línguas da Madeira vai homenagear a professora Gabriela Oliveira, fundadora daquela instituição particular de ensino, que faleceu em Julho de 2020, aos 81 anos.

A cerimónia tem lugar na próxima segunda feira, dia 14 de Junho, pelas 11 horas, nas instalações da escola, no Funchal, e contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que se associa a esta iniciativa.

Desde 1976 – ano em que Academia de Línguas da Madeira se autonomizou da Escola de Música e Belas Artes da Madeira –, até à data do seu falecimento, Gabriela Oliveira foi "a principal dinamizadora do ensino das línguas na Região, para além de um raro exemplo de abnegação e dedicação", destaca a instituição em nota remetida à imprensa.