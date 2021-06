Brexit veio encarecer propinas, alojamento e encargos com vistos de permanência dos novos estudantes europeus: Estudar no Reino Unido custa o triplo. Madeirense narra experiência e deixa conselhos. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias, desta quarta-feira, 16 de Junho.

Igualmente em destaque está Cristiano Ronaldo. O jogador somou novos recordes no arranque promissor da Selecção Nacional, que no jogo de estreia no Euro2020 goleou a Hungria (0-3). Futebolista madeirense torna-se o primeiro jogador a disputar cinco fases finais de Europeus e é já o melhor marcador de sempre em Campeonatos da Europa.

Nesta edição pode ler ainda que “a política regional não se resume ao Funchal”. Nova coordenadora do BE diz, em entrevista, que houve “erros de actuação” nos últimos anos e que, por isso, não será fácil o partido crescer nas próximas eleições.

Candidaturas ao INICIE+ analisadas este mês. Vão ser financiados projectos que promovam a criação e expansão de empresas.

Isolamento profiláctico passa para 10 dias. Medida destina-se a doentes com sintomas ligeiros de covid-19 ou assintomáticos.

