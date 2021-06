"Pontassolenses precisam de um executivo que trabalhe e que não se limite a culpar terceiros por aquilo que não faz"

Gualberto Fernandes, candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ponta do Sol, considera que "existe um concelho antes e outro depois" da liderança da actual presidente da câmara.

"O que fica nesse depois, são as inúmeras oportunidades perdidas nestes quatro anos, a falta de visão e de estratégia e a incapacidade do actual executivo municipal encontrar e implementar as soluções que faltam à nossa população, para além de cumprir com as suas promessas”, disse, em reacção às declarações proferidas, ontem, aquando da apresentação da candidatura do PS às próximas eleições no concelho.

É mentira que o Governo Regional tenha alguma vez discriminado o concelho da Ponta do Sol, o que existe é uma clara e objetiva falta de capacidade deste Executivo em apresentar propostas e projetos válidos que sejam apoiados e que contribuam para o desenvolvimento do concelho”, sublinhou, a este propósito, o candidato do PSD/CDS, deixando claro que “esta demagogia gasta e infundada nada resolve nem acrescenta ao muito que existe por fazer no concelho. Gualberto Fernandes, candidato PSD/CDS à Câmara da Ponta do Sol

“Afinal do que é que as pessoas da Ponta do Sol precisam? De uma câmara que apresente resultados e seja capaz de trabalhar, em parceria, independentemente das cores políticas ou de um executivo municipal que apenas inventa desculpas e se vitimiza, culpando terceiros pela sua inoperância?”, questiona Gualberto Fernandes que, neste contexto, vai mais longe: “Aquilo que os pontassolenses precisam é de alguém que resolva os seus problemas, seja por que via for e é isso que nós, PSD, garantimos. Se a presidente actual prefere culpar os outros em vez de fazer e cumprir o seu papel, então não está à altura do cargo que desempenha”, disse.