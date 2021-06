PSD diz que GR cumpre nas respostas à intempérie de São Vicente

O Grupo parlamentar do PSD esteve esta quinta-feira em São Vicente, onde garante ter constatado que o Governo Regional tem cumprido com as promessas que fez na sequência da tempestade que se abateu na Boaventura e na Ponta Delgada no Dia de Natal.

Nas jornadas locais, que decorrem naquele concelho, o deputado Guido Gonçalves sublinhou que o grupo parlamentar do PSD quis “marcar presença no terreno, não só por solidariedade para com as populações destas freguesias, mas também para verificar a dimensão da ocorrência e a sua consequente recuperação”.

“O Governo Regional, tal como tinha prometido na altura dos acontecimentos, actuou de forma célere, colocando todos os meios técnicos e financeiros à disposição das entidades envolvidas na recuperação destas freguesias e, por isso mesmo, passados seis meses da intempérie, podemos constatar que as cerca de 40 famílias que sofreram prejuízos nas suas habitações e nos seus bens já receberam um apoio financeiro para iniciarem a recuperação das suas habitações, graças a uma verba a fundo perdido obtida através de um PRID que foi adaptado pela IHM especificamente para esta situação”, afirmou o deputado, citado em comunicado do grupo parlamentar enviado para a redacção.

A mesma nota dá conta de que "algumas infraestruturas municipais já foram recuperadas e outras encontram-se, neste momento, em execução". A recuperação por parte do município também só é possível graças ao contrato-programa já assinado entre o município e o Governo Regional, o valor de 3,7 Milhões de euros.

Guido Gonçalves afirmou ainda que o Grupo Parlamentar do PSD vai continuar acompanhar o desenrolar dos trabalhos de recuperação destas freguesias.