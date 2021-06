Novo centro de investigação é uma “sementeira para o futuro”

Foi no decurso da apresentação do novo Centro Internacional de Investigação do Cancro e Doenças Prevalentes da Madeira (CICDPMADEIRA), ainda há pouco, que o presidente do Governo Regional reafirmou a aposta da Região na formação e educação, onde se inclui, também, a ciência e a cultura.

Para Miguel Albuquerque, o novo centro é uma “sementeira para o futuro”, prevendo que a reunião de sinergias possa dar frutos na investigação em saúde, onde a Madeira se tem vindo a posicionar nos últimos tempos.

O líder do executivo madeirense defendeu que as decisões políticas não se devem circunscrever a um quadro legislativo, nem devem estar subordinadas a um horizonte eleitoral, enquadrando nesse âmbito esta nova instituição que preconiza a investigação e inovação em ciências da Saúde.

Realçando a função pedagógica do protocolo agora assinado, Miguel Albuquerque recusa alinhar numa ‘cultura’ do exibicionismo emocional e dos preconceitos. Focando-se no essencial, a sociedade deverá firmar-se num “quadro monumental orientado para os factos”.

O facto de estarmos numa ilha não deverá ser entendido como um entrave. "Aquilo que não é fácil, já foi demonstrado que na Madeira conseguimos fazê-lo", realçou Albuquerque, dando como exemplo o Centro de Investigação Dra. Maria Isabel Mendonça, unidade do SESARAM na área da cardiologia.