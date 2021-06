O vice-presidente do Governo Regional considera que o Presidente da República deveria ter aproveitado as celebrações do Dia de Portugal na Madeira para focar a questão da autonomia e do relacionamento que “hoje deve ser revisto e repensado entre o Governo da República e as Regiões Autónomas”.

Pedro Calado defende que “nós não podemos ser vistos como uma mera câmara municipal do país” e que é importante “transmitir para todo o país o peso que nós devemos ter, a autonomia que foi conquistada e o contributo das regiões autónomas”.

No entanto, considerou o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa “positivo e adequado” ao Dia de Portugal.