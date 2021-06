'Eu sei onde' é mote para retoma do turismo na Madeira

'Eu sei onde' é o mote da nova campanha lançada pela Associação de Promoção da Madeira que arranca esta quinta-feira n o mercado nacional e em 17 mercados internacionais. Partindo de uma premissa de “pertença", a campanha foi criada como se fossem os 'visitantes' a recomendar o destino.

"Seja pelas praias infinitas, pelas águas temperadas e de um azul cristalino, pelas experiências culturais, pela paisagem de natureza luxuriante, pela rica gastronomia, pela hospitalidade dos locais, há muitas razões para embarcar numa viagem até à Madeira", lê-se no comunicado da AP Madeira enviado para a redacção.

“Eu sei onde há todos os tipos de diversão”, “Eu sei onde há praias que nunca mais acabam”, “Eu sei onde existem viagens que ficam na memória” são alguns dos claims que vão acompanhar imagens do destino e que pretendem demonstrar uma experiência que estimule a viagem – "o tom quente da areia em contraste com o azul do mar, uma inesperada cascata no meio de um incrível e vibrante verde da floresta ancestral e os típicos carrinhos de cesto e os seus alegres condutores".

A campanha inclui vários mupis em Lisboa e no Porto e tem uma forte aposta em digital (redes sociais, display e search), a que se seguirá rádio e TV, nos meios de maior audiência, explica a AP Madeira.

Ao mesmo tempo, o destino é também promovido em 17 mercados internacionais. A aposta passa pelos meios digitais, mas também OOM.

O investimento estende-se até final de Julho e está focado nos mercados tradicionais - França, Alemanha, Espanha e Reino Unido - e em novos mercados., como a Polónia, a Roménia e a Lituânia.

Citado no comunicado enviado para a redacção, afirma o director executivo da APM, Nuno Vale: "Quem visita a Madeira não a esquece. Fica sempre a vontade de voltar. Todos partilham do sentimento de pertença, foi esta a premissa para a campanha. Parte da ideia de darmos voz a todos os que se sentiram em casa na sua visita à região e serem eles a partilharem as suas recomendações. Esta é uma campanha que se centra na experiência, no lado humano e caloroso, apoiado no visual único que possuímos. Queremos inspirar todos quantos anseiam por viajar neste Verão e no próximo Outono/Inverno, tirando partido da retoma dos mercados".

Onde fica o destino ideal para retomar as viagens? “Eu sei onde”. Nesta “Madeira. Tão tua", lê-se ainda na nota enviada para o DIÁRIO.