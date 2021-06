Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O PSD reúne na Guarda o Conselho Nacional, o órgão máximo entre congressos, para aprovar as contas do partido e discutir as eleições autárquicas.

O presidente social-democrata, Rui Rio, garantiu na semana passada que não pretende levar à reunião daquele órgão a recente polémica entre a direção do partido e o Conselho de Jurisdição Nacional, considerado o tribunal do partido.

"O nosso objetivo no Conselho Nacional é discutir os problemas do país na ótica do PSD e, em particular, as eleições autárquicas de setembro/outubro. Espero que as pessoas vão lá falar sobre isto, este episodio é um episódio preferencialmente até para esquecer", disse Rui Rio na última quinta-feira.

Os conselheiros nacionais vão votar o relatório e contas do partido do ano de 2020, um documento segundo o qual o passivo do PSD diminui 2,4 milhões de euros face a 2019, fixando-se em 6,1 milhões de euros.

Ainda de acordo com as contas do partido, o partido devolveu 469,3 mil euros em excesso de subvenção das autárquicas de 2013, conforme foi anunciado pelos sociais-democratas na terça-feira.

Já em relação à campanha para as eleições Regionais dos Açores, no ano passado, os sociais-democratas conseguiram "um resultado em linha com as estimativas financeiras que não impactaram materialmente as contas do partido", ou seja, o resultado líquido da campanha "melhorou quase 200 mil euros face a 2016".

O semanário Expresso chegou a noticiar há duas semanas que Rui Rio admitia suspender funções de presidente do PSD se o Conselho de Jurisdição Nacional lhe aplicasse sanções e deixar nas mãos do Conselho Nacional - órgão máximo do partido entre congressos e que se reúne a 04 de junho na Guarda - uma decisão final, cenário que foi afastado com a dispensa de pena que foi decidida.

Este processo jurisdicional foi desencadeado com a participação (a segunda sobre a mesma matéria) enviada ao CJN pelo militante de Braga Leonel Fernandes, dirigida contra Rui Rio e Adão Silva e datada de 23 de outubro do ano passado, o dia em que foi votada em plenário uma iniciativa de cidadãos a pedir a realização de um referendo sobre a despenalização da morte assistida.

A seleção portuguesa de futebol tem o primeiro 'teste' de preparação para o Euro2020, ao defrontar a Espanha, em Madrid, jogo em que Fernando Santos poderá começar a 'esboçar' a formação que se vai estrear na competição.

Os campeões europeus vão defrontar 'La Roja' a partir das 18:30 (hora de Lisboa) e regressam a Portugal logo após o encontro no estádio Wanda Metropolitano, que contará com 15.000 adeptos nas bancadas, cerca de 22% da lotação do reduto do Atlético de Madrid.

Com a reintegração de João Moutinho nos treinos, aparentemente recuperado dos problemas musculares que o afetaram nos primeiros dias da semana, o selecionador Fernando Santos terá à sua disposição 22 dos 26 jogadores que convocou para a fase final do Euro2020, sendo João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes as exceções.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma exposição com obras inéditas do artista e ativista chinês Ai Weiwei, que juntará lado terreno e lado espiritual do autor, vai ser inaugurada hoje, na Cordoaria Nacional, em Lisboa.

Com o título de "Rapture", trata-se da primeira mostra individual do artista em Portugal, cujas obras originais estão a foram produzidas no país, explorando técnicas tradicionais locais, revisitadas por Ai Weiwei.

Esta mostra, que ocupará duas alas da Cordoaria até 28 de novembro, também irá conter alguns dos trabalhos mais icónicos do artista, mundialmente conhecido pela oposição ao regime chinês e pelas mensagens no seu trabalho sobre questões políticas e em defesa dos direitos humanos.

O artista português e ceramista Manuel Cargaleiro inaugura hoje, em Castelo Branco, uma exposição de cerca de 150 desenhos inéditos, selecionados do acervo que se encontra em reserva naquela cidade.

A exposição no Museu Cargaleiro, comissariada por João Pinharanda, pode ser apreciada pelo público a partir de sábado.

O desenhos integram - a par de centenas de outras obras de desenho, pintura e cerâmica, próprias e de outros artistas - a doação feita por Cargaleiro ao museu.

LUSOFONIA

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, inicia hoje uma visita de uma semana aos EUA, durante a qual irá contactar emigrantes naquele país e assinalar o Dia de Portugal, a 10 de junho.

Com a visita, a governante quer abordar o repatriamento de portugueses nos Estados Unidos e assinalar o regresso à normalidade.

Berta Nunes irá encontrar-se com alguns dos 159 luso-eleitos naquele país, com conselheiros das comunidades portuguesas, empresários e dirigentes associativos, bem como com membros dos conselhos consultivos dos diversos postos consulares.

Na rota da secretária de Estado estão os estados de Nova Jérsia, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Nova Iorque e Florida. Irão ser realizadas várias cerimónias de içar da bandeira portuguesa, para assinalar o Dia de Portugal, nas quais participarão as respetivas autoridades locais.

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) de Angola convocou uma assembleia-geral para eleger novos órgãos de direção, contra a qual a ala reformista, liderada pelo bispo Valente Bizerra Luís, ameaça recorrer à justiça.

A IURD em Angola é motivo de disputa pela liderança e legitimidade de representar a instituição, fundada pelo brasileiro Edir Macedo, entre a ala de origem brasileira e a ala reformista.

Na reunião convocada para hoje pela ala de origem brasileira, está prevista discussão e votação da proposta de alteração dos estatutos da IURD Angola, bem como a apreciação sobre a "pretensa assembleia-geral da IURD" que foi convocada para 13 de fevereiro de 2021.

A legitimidade desta assembleia-geral foi na altura contestada pela IURD Angola, da qual saiu a ala dissidente, entretanto legitimada a nível governamental.

SOCIEDADE

A decisão da operação Aquiles, processo sobre tráfico de droga, associação criminosa e corrupção, está marcada para hoje, após o tribunal ter alterado a qualificação jurídica dos crimes de cinco arguidos, entre os quais para o denunciante.

Na última sessão, a presidente do coletivo de juízes informou os advogados de que alterou a qualificação jurídica quanto aos crimes de António Benvinda, o denunciante dos dois ex-elementos da Polícia Judiciária Dias Santos e Ricardo Macedo, e que está num programa de proteção de testemunhas, que passou a responder por tráfico de droga agravado na forma tentada e adesão a associação criminosa.

Os outros quatro arguidos viram diminuída a acusação de corrupção ativa para tráfico de influências.

O Ministério Público tinha pedido uma pena atenuada para António Benvinda, alegando que este colaborou com a justiça e penas de prisão para 21 dos 27 arguidos, incluindo os dois ex-elementos da PJ.

Entre os arguidos estão os antigos investigadores da PJ Carlos Dias Santos e Ricardo Macedo, que foram acusados por tráfico de droga, associação criminosa e corrupção com vista ao tráfico e corrupção passiva para prática de ato ilícito.

Segundo a acusação, em outubro de 2006 a PJ já dispunha de informações que evidenciavam "fortes suspeitas" de ligações de Carlos Dias Santos a uma rede de traficantes de droga da Colômbia.

Os dois sindicatos dos inspetores do SEF reúnem-se hoje com o ministro da Administração da Interna para analisar o estatuto destes profissionais no quadro da reestruturação do SEF.

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF tem a reunião marcada para as 10:00 e o Sindicato dos Inspetores de Investigação Fiscalização e Fronteiras para as 11:00, sendo o único ponto da agenda "o estatuto dos inspetores da carreira de investigação e fiscalização, no quadro da reestruturação do SEF".

Esta será a primeira reunião que os inspetores do Serviço de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) têm com Eduardo Cabrita após ter sido aprovada em Diário da República a resolução de Conselho de Ministros que define as orientações políticas para a reestruturação deste serviço.

Os sindicatos deste serviço de segurança e alguns partidos políticos, nomeadamente o CDS-PP e o PSD, têm sido críticos em relação a esta reestruturação, considerando que se trata de uma extinção do SEF, e têm defendido que esta reforma deve passar pela Assembleia da República.

O reforço da cooperação nas áreas da investigação e inovação tendo o oceano atlântico como centro estão em análise e debate numa conferência internacional, com um segmento ministerial, que termina hoje em Ponta Delgada.

Numa organização da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a conferência tem em discussão temas como a importância dos oceanos na regulação do clima, a economia azul, o fundo do mar, as pescas ou a biodiversidade.

"Cooperação Atlântica em investigação e inovação para um oceano sustentável" é o título da conferência, que pretende promover a cooperação transatlântica em investigação e inovação e junta investigadores, empresários, representantes de organizações da sociedade civil e responsáveis políticos de vários países e da Comissão Europeia.

Para hoje, está prevista a participação, em representação do Governo português, dos ministros do Mar, Ricardo Serrão Santos, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.