AVM conta com mais dois árbitros com o nível máximo nacional

aprovados na parte curricular do Curso Nacional de Nível III de Voleibol, o grau mais elevado da arbitragem nacional.

O curso, que contou com 22 candidatos, oriundos de sete associações regionais, foi realizado com um conjunto de sessões teóricas online iniciadas em Abril. Os formandos participaram e foram avaliados, nas duas pools de qualificação para o Campeonato da Europa 2021 (Seniores Femininos e Seniores Masculinos), que tiveram lugar no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, não só em sessões práticas dos jogos oficiais, como juízes-de-linha e marcadores com o sistema electrónico, como também em sessões teóricas de reflexão sobre o trabalho realizado, tendo tudo terminado com o respectivo teste teórico.