De acordo com o site do CD Nacional, Rafael Vieira é o mais recente reforço do plantel sénior de futebol dos alvi-negros.

"O defesa português, de 28 anos, tem vasta experiência nos campeonatos portugueses e cumpriu 35 jogos na época anterior, ao serviço da Académica de Coimbra", revela.

O jogador ficará no clube por duas épocas.