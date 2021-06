Mulher evacuada do Porto Santo ontem à noite

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo transportaram ontem à noite, pouco depois das 21h30, uma mulher de cerca de 40 anos, que foi levada para o aeroporto local para evacuação médica para a Madeira.

Ao que tudo indica, a paciente terá sido enviada para a ilha maior por forma a realizar exames complementares que não são possíveis de realizar no Centro de Saúde do Porto Santo.

A operação foi continuada com o transporte da mulher no helicóptero da Força Aérea, que assim regressa ao activo após longa paragem para manutenção, com descolagem pelas 22h15, e a recepção no Aeroporto da Madeira e transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelos bombeiros de Santa Cruz.