Baratas: resolver em vez de remediar!

As baratas estão entre as pragas que originam maior repulsa. No entanto, o que não sabemos é que muitas vezes contribuímos para que estas pragas escolham a nossa casa ou o nosso estabelecimento!

Para além disso, as baratas são mais do que apenas pragas incómodas - elas têm sido associadas à transmissão de doenças, detendo germes que são transferidos para os nossos alimentos e para outras superfícies comuns.

Existem cerca de 33 tipos diferentes de bactérias, 6 tipos de vermes parasitas e pelo menos 7 outros agentes patogénicos associados às baratas. Também a saliva, excrementos e corpos em decomposição de baratas, contêm proteínas que provocam alergias e aumentam os sintomas da asma, especialmente em crianças.

Vivem em ambientes de esgoto e vêm até às nossas casas para se alimentaram, procurando refúgio e calor. Enquanto se movimentam sobre os seus balcões e armários de cozinha, vão deixando para trás bactérias e parasitas.

Mas as baratas não precisam de contaminar uma superfície para prejudicar o ser humano. Elas podem fazê-lo simplesmente existindo! Os excrementos, a urina, os corpos decrépitos da barata e a sua pele quebram-se e tornam-se em partículas que podem representar um risco sério para as pessoas asmáticas. Estas partículas são conhecidas como poeira ‘barata-flutuante’, e entra nos pulmões, provocando reações alérgicas e provando ser pior para a asma do que o pelo dos animais ou até mesmo a poeira convencional.

Se as baratas encontrarem comida, continuarão no local, proliferando a sua espécie!

Para evitar a entrada de baratas na sua habitação ou estabelecimento, deve:

- Manter as pias limpas e sem loiça suja;

- Evitar que a sua habitação fique muito quente. As baratas adoram sítios quentes e húmidos e escolhem particularmente este género de ambiente para viverem e se reproduzirem;

- Manter todas as substâncias comestíveis em recipientes hermeticamente fechados;

- Manter frutas e vegetais no frigorífico, especialmente quando maduros;

- Manter sacos de cereais, farinha e sementes em recipientes bem fechados;

- Manter as bancadas e pavimentos da cozinha sem migalhas, derrames e higienizar com frequência, de forma a eliminar os caminhos marcados pelos insetos;

- Dar particular atenção a todas as mercadorias vindas dos supermercados e grossitas, pois muitas vezes escondem ovos de pragas urbanas nas suas caixa. Opte por eliminar as caixas de cartão e outras embalagens;

- Despejar o lixo diariamente! As pragas adoram o lixo! Especialmente baldes de lixo cheio de restos de alimentos. Além de servirem de alimento, ajudam à sua proliferação, pois as pragas utilizam a comida estragada para depositar os seus ovos;

- Selar/Isolar no interior e exterior - Sele todas as fendas e furos no exterior da sua casa ou estabelecimento, incluindo os pontos de entrada para canos e esgotos. Recomendamos também que preencha lacunas em torno das portas e janelas.

É importante ter em atenção a segurança dos métodos utilizados no combate a estas pragas, uma vez que as baratas são muito persistentes e muitas vezes difíceis de controlar. Torna-se então necessário encontrar soluções mais duradoras, mas que não coloquem em causa a saúde pública e ambiental, integrando-se nestes aspetos a segurança alimentar.

Para obter os melhores resultados e danos mínimos ao meio ambiente, é importante que os biocidas utilizados sejam manuseados da maneira correta e sempre com o princípio da utilização de métodos complementares com ausência de químicos.

Isso é feito principalmente, através da aquisição dos biocidas mais eficazes e eficientes no mercado nacional, cujo acesso é restrito. A formação contínua das nossas equipas e auditorias de qualidade internas e externas, faz com que a Extermínio – Higiene Controle, Lda., seja a escolha ideal para o seu problema.

Lembre-se que a segurança está em 1º lugar!

O controlo e prevenção de pragas é importante, pois representa um pilar fundamental da prevenção face à saúde pública.

Se suspeitar de uma infestação, não hesite em nos contactar para agendar uma verificação gratuita.

www.exterminio.pt

Telefone: 291 930 500

Em prol da saúde pública desde 1990!