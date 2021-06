Rali Vinho Madeira vai para a estrada mas com restrições

O Rali Vinho Madeira vai para a estrada, mas com limitações, anunciou hoje Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa.

A Super Especial da Avenida do Mar não irá decorrer para evitar a concentração de pessoas, sendo que a prova irá obedecer a um conjunto de regras para que se evitem ajuntamentos.

"Como foi feito o ano passado, ao longo das classificativas será feito um alerta no sentido das pessoas usarem as máscaras, manterem o distanciamento, não consumirem bebidas alcoólicas de forma desproporcionada e sem regras, e os estabelecimentos serão rigorosamente fiscalizados", alertou o presidente do Governo Regional.