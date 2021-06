Raphael Guerreiro foi o jogador que abriu o marcador no jogo desta tarde, entre a Hungria e Portugal (0-3).

"Foi um golo decisivo, um pouco com sorte, mas fui feliz. Fizemos mais dois golos e estamos muito felizes. O adversário foi muito forte e defendeu bem. Ficámos com bola o jogo todo, quase, mas com paciência fomos à frente e marcámos", disse o jogador português, no final do encontro, em declarações à 'flash interview' da SIC.