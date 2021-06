Ronaldo é recordista por natureza

Melhor homem do jogo, jogador com mais participações em fases finais de Europeus, melhor marcador de sempre em Campeonatos da Europa (11 golos), primeiro jogador da história a marcar em cinco Europeus e primeiro futebolista a bisar pela terceira vez no Euro (nunca ninguém tinha bisado mais do que duas vezes na competição).

Foi 'basicamente' isto que Cristiano Ronaldo alcançou esta tarde, em 90 minutos de futebol, no jogo de estreia da selecção portuguesa de futebol, no Euro 2020, que culminou com uma vitória de Portugal por 3-0 diante a Hungria.

O torneio ainda agora começou e CR7 já morde os calcanhares a outros dois jogadores que também bisaram na ronda inaugural: o checo Patrick Schick (2) e o belga Romelu Lukaku (2), este último com a particularidade de ter ficado atrás do madeirense na lista de melhores marcadores da Serie A, na última época.

Cristiano Ronaldo ⚽⚽bisa pela 3.ª vez em Campeonatos da Europa: nunca ninguém tinha bisado + de que 2 vezes na competição pic.twitter.com/gl484dqNf3 — playmakerstats (@playmaker_PT) June 15, 2021

Em termos estatísticos, Cristiano Ronaldo não foi fenomenal, mas a sua prestação chegou para marcar dois golos. A GoalPoint, por exemplo, atribui uma pontuação de 6,5 ao capitão, muito atrás daquele que consideram o melhor em campo: Nelson Semedo.

Os tentos de Ronaldo contribuíram igualmente para que a Selecção das Quinas igualasse a sua maior vitória de sempre em Europeus. Primeiro foi contra a Croácia (3-0), em 1996, e depois contra a Alemanha (3-0), em 2000.

🇵🇹Portugal igualou a sua maior vitória de sempre em Europeus:

3-0 🇭🇷Croácia, 1996

3-0 🇩🇪Alemanha, 2000

3-0 🇭🇺Hungria, 2020 pic.twitter.com/9c7gch1cM5 — playmakerstats (@playmaker_PT) June 15, 2021

Ronaldo tem agora 106 golos por Portugal e está a apenas três de igualar o iraniano Ali Daei (109) como o maior goleador de todo o Mundo por selecções.

De volta ao encontro contra a Hungria, é de referir que Portugal entrou a ganhar numa fase final (Euro e Mundial) de um grande torneio de futebol, o que não acontecia desde o Euro 2008.

🇵🇹Portugal entra a ganhar numa fase final (Euro e Mundial), o que não acontecia desde o Euro 2008:

2008 🇹🇷 2-0

2010 🇨🇮 0-0

2012 🇩🇪 0-1

2014 🇩🇪 0-4

2016 🇮🇸 1-1

2018 🇪🇸 3-3

2020 🇭🇺 3-0 pic.twitter.com/RCXu7sw0bO — playmakerstats (@playmaker_PT) June 15, 2021

Além disso, a selecção portuguesa de futebol somou hoje o 12.º jogo consecutivo sem perder em fases finais do campeonato da Europa.

Depois do desaire por 1-0 na estreia no Euro 2012 com a Alemanha, Portugal não mais perdeu um encontro nos 120 minutos, somando sete vitórias e cinco empates.