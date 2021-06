Carlos Pereira apresentado como "próximo presidente do PS" no congresso da JS

Idílio Marçal , presidente de mesa do congresso da JS apresentou Carlos Pereira como próximo presidente do PS-M. Uma afirmação, antes do discurso do deputado socialista que foi aplaudida pelo congresso.

Carlos Pereira, orador convidado para o congresso que elegeu o novo líder da JS-M, terminou a sua intervenção a dizer que o PS-M nunca teve tantas condições para ter o melhor resultado de sempre autárquico.

"Hoje só um resultado interessa, ganhar as eleições autárquicas para vencer 2023", afirmou.

Carlos Pereira disse que não era ficção porque o PS tem "maior representação de sempre na Assembleia Legislativa e na Assembleia da República, tem uma deputada europeia e tem autarquias que mostraram as vantagens de uma governação socialista".

Segundo o ex-líder do PS-M, o partido tem todas as condições políticas para garantir que "antes de se completarem 50 anos do 25 de Abril o PS M vai ser governo".

Carlos Pereira diz que há uma "maioria social que reclama pela alternativa política mas é preciso projecto , competência , mobilização e vitórias autárquicas".

Antes disso, Carlos Pereira tinha elogiado Olavo Câmara referindo que havia uma JS antes e depois do actual deputado. Lembrou o papel "mobilizador e a energia do Presidente cessante e desafiou o novo presidente a reforçar o papel da juventude partidária disponibilizando-se para ajudar no que for preciso".

O PS, afirmou, precisa da "energia , da audácia , da irreverência e da coragem dos jovens e desafiou-os a entregarem os seus sonhos para desenvolver uma Madeira melhor".