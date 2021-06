Veja o vídeo da prova principal do Madeira Roller Marathon

A VI Maratona Internacional da Madeira em Patins, está na estrada este domingo, dia 13 de Junho, no Funchal.

A prova conta com duas centenas de inscritos, com destaque para a presença do vice-campeão olímpico da prova de Mass Start em patinagem de velocidade no gelo, o belga Barts Swings. Estão igualmente presentes os especialistas de maratonas, o campeão da Europa, Félix Rijhnon, e o actual campeão do mundo, Nolan Beddiaf.

De destacar também a estreia da 'Team WIC Portugal', que conta com os atletas internacionais madeirenses Marco Lira e António Freitas.

No total, irão competir atletas de 11 países, distribuídos por 20 clubes.

A sexta edição do Madeira Roller Marathon fica na história do desporto regional com a estreia do Funchal no Circuito Mundial de Maratonas (World Inline Cup), sendo a capital madeirense uma das sete cidades participantes em 2021, juntamente com L’Aquila (Itália), Harbin (China), Zandvoort (Holanda), Berlim (Alemanha), Dijon (França), e Sarasota (Estados Unidos da América).

A prova é apoiada pela Câmara Municipal do Funchal.