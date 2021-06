Olavo Câmara e Pedro Calaça apontam ao futuro

O anterior líder da Juventude Socialista da Madeira e o actual líder da organização política de juventude, Olavo Câmara e Pedro Calaça, foram hoje protagonistas do 17.º Congresso Regional da JS Madeira, que decorre no Porto Santo, ao apontarem ao futuro.

"A tarde de trabalhos começou com a intervenção de Olavo Câmara, que se despediu hoje da estrutura que liderou ao longo dos últimos 7 anos", frisa uma nota de imprensa. "Com um emocionado e sentido 'obrigado', Olavo Câmara recordou ao longo da sua intervenção todo o trabalho desenvolvido durante estes anos, com resultados interna e externamente, quer ao nível das estruturas políticas regionais e nacionais da JS e do PS, quer ao nível da representação das gerações jovens nos diferentes lugares de decisão. O deputado à Assembleia da República recordou as diferentes conquistas em áreas como a educação e as reivindicações que terão agora continuidade com uma nova geração à frente da JS", relatam.

Já Pedro Calaça Vieira, novo líder da JS, "apresentou a sua moção 'Uma Geração para Mudar a Madeira', destacando as principais propostas nas diferentes áreas e que incluem a Educação, a igualdade, o ambiente, a mobilidade, a saúde, a economia, a autonomia, a coesão territorial, a Europa e as eleições autárquicas deste ano", assinala a nota.

Refira-se que "para além dos diferentes jovens congressistas, a tarde de sábado contou também com a participação de Marina Barbosa, deputada à Assembleia Legislativa Regional da Madeira, Carlos Pereira, deputado à Assembleia da República, Sara Cerdas, deputada ao Parlamento Europeu, e Wilson Gomes, presidente da JS Açores e deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores".

Marina Barbosa "recordou o trabalho que o grupo parlamentar do PS tem desenvolvido, em particular na área da juventude, com propostas que reflectem as ambições e necessidades das novas gerações. Carlos Pereira recordou o crescimento registado na JS ao longo dos últimos anos e destacou o trabalho de Olavo Camara também na Assembleia da República. O deputado recordou também o desafio que o PS tem pela frente nas eleições autárquicas e a responsabilidade de registar um grande resultado. Sara Cerdas recordou a importância dos jovens se envolvem nos trabalhos europeus, nomeadamente na Conferência de Futuro agora lançada", resumem.

Finalmente, Wilson Gomes "referiu que este Congresso está virado para o futuro, com a moção de estratégia global elaborada por Pedro Calaça Vieira", elogiou.

Saliente-se que o Congresso continua amanhã, com a eleição dos novos órgãos regionais e a sessão de encerramento, "que contará com as intervenções do presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, do secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos, e do novo presidente da JS Madeira, Pedro Calaça Vieira", aponta.