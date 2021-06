Recolher obrigatório será alargado por mais uma hora na Madeira

O presidente do Governo Regional avançou, hoje, que o horário de recolher obrigatório na Madeira e Porto Santo deverá ser alargado. Miguel Albuquerque referiu que se pondera que o dever de recolhimento tenha início uma hora mais tarde, ou seja, à 1 hora da manhã.

O Governo Regional vai reunir-se, esta sexta-feira, pelo que esta deverá ser a principal conclusão dessa reunião. As declarações surgiram à margem das comemorações do 10 de Junho, que hoje decorreram na cidade do Funchal.

O governante reforça que é necessário proceder a estas alterações gradualmente e garante que este cuidado tem dado bons resultados. "Garante segurança sanitária e confiança no mercado", frisou.