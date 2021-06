Muitas nuvens neste dia de Santo António

A previsão do tempo para este domingo, 13 de Junho de 2021, aponta para "períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira durante a tarde", informava ontem à noite o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Aliás, há mesmo a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas", sendo que o vento deverá soprar "fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte", acrescenta.

Em específico na zona do Funchal, o IPMA prevê "períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado durante a tarde", com o vento a apresentar-se fraco (inferior a 15 km/h)".

O estado do mar vai ser normal, embora com alguma ondulação. Na Costa Norte as "ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de norte com 1 a 1,5 metros", apresentando-se a Costa Sul muito melhor, com "ondas do quadrante sul com 1 metro".

A temperatura da água do mar está cada vez melhor, nos 20/21ºC.