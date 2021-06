Eriksen tranquiliza fãs ao aparecer na janela do hospital

"Eriksen está bem" [no original em italiano: "Eriksen sta bene"] é a legenda da imagem partilhada, esta tarde, no Twitter que mostra o jogador do Inter Milão de pé junto à janela do hospital em Copenhaga.

O dinamarquês Christian Eriksen vítima de um súbito problema cardíaco no sábado, durante o jogo com a Finlândia, mantém-se hospitalizado num estado estável, revelou hoje mais cedo a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU).

Não obstante, são estas as imagens que "confortam os corações" dos adeptos, tal como refere outro fã em mais uma fotografia partilhada nas redes:

Eriksen de pé, é a imagem que conforta os corações 😍 pic.twitter.com/hmxzqAa4Ap — Sanatório Tricolor 🏆 (@sanatorio_spfc) June 13, 2021

A Finlândia acabou por vencer, ontem, o encontro por 1-0, que foi interrompido depois do médio ter caído inanimado do relvado, ao minuto 43.

O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado, tendo sido efetuadas tentativas de reanimação. Entretanto, recuperou a consciência e foi transportado para o hospital.

A partida foi retomada mais tarde, após os jogadores dinamarqueses terem conseguido falar com o seu companheiro.

Na sequência do problema sofrido por Eriksen no sábado, os trabalhos da seleção dinamarquesa sofreram alterações, tendo uma conferência de imprensa prevista para a manhã de hoje sido anulada, enquanto o treino foi adiado, segundo revelou um canal de televisão dinamarquês.