Alemanha retira Madeira da lista de regiões de risco de Covid-19

O Instituto Robert Koch, a entidade de saúde pública da Alemanha, retirou a Madeira da lista de regiões de risco elevado de transmissão de Covid-19. A decisão entra em vigor a partir da meia-noite do próximo domingo e representa o levantamento dos avisos de viagem para os cidadãos alemães para o nosso arquipélago e a dispensa de quarentena no regresso ao país. A Alemanha é, a par do Reino Unido, um dos maiores emissores de turistas para a Madeira.

Além da Madeira, saem também da lista de países de risco o Chipre, Montenegro e os EUA, tal como algumas regiões da Grécia e Croácia. Em sentido contrário, Lisboa e a região metropolitana da capital portuguesa passam a estar na lista das regiões de risco.

Na Alemanha, a classificação como área de risco baseia-se na análise e decisão conjunta do Ministério Federal da Saúde, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério Federal do Interior, Edifícios e Assuntos Internos. Os viajantes que permaneceram em áreas de risco devem cumprir quarentena de dez dias.