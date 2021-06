O jogo de futebol da categoria sub 11 do Torneio da Madeira, disputado esta manhã pela Juventude AC e a ADCR Bairro da Argentina, no Campo Adelino Rodrigues, no Funchal, culminou em cenas de pancadaria.

Segundo informações transmitidas ao DIÁRIO, os jogadores da equipa câmara-lobense terão agredido o árbitro da partida.