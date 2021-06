Eriksen cai inanimado em pleno jogo Dinamarca-Finlândia

Christian Eriksen, médio do Inter Milão, caiu inanimado em pleno relvado a minutos do intervalo do Dinamarca-Finlândia, em Copenhaga, no Parken.

O jogo foi logicamente interrompido para tentar reanimar o futebolista, de 29 anos, que teve mesmo de receber uma massagem cardíaca.

As lágrimas e a consternação tomaram conta do recinto.

Entretanto, o jogador foi retirado do campo envolto pela equipa e levado para uma unidade hospitalar.

A primeira partida do grupo B do Euro 2020 permanece suspensa devido à emergência médica.

O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção.