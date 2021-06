Binter reforça ligações entre a Madeira e as Ilhas Canárias

A Binter aposta nas suas conexões entre a Madeira e as Ilhas Canárias. A partir do mês de Julho, a companhia aérea reforça as ligações com novos voos para a ilha de Tenerife e mantendo as suas conexões com Gran Canaria, o que vem permitir quatro frequências semanais com Canárias.

A decisão é fruto da melhoria do contexto sanitário e pretende contribuir activamente para a recuperação de conectividade nos dois territórios.

Quatro voos semanais entre a Madeira e as Ilhas Canárias

A partir de 10 de Julho, todas as terças e sábados a Madeira terá ligação às Canárias através da ilha de Tenerife.

Às terças-feiras, um voo tem previsão de partida do aeroporto de Tenerife Norte - Cidade de La Laguna às 15h40 e chegada na Madeira às 17 horas. O voo de regresso (Madeira - Tenerife) tem previsão de partida do Aeroporto Cristiano Ronaldo às 13h30 e chegada ás 14h50.

A ligação com Tenerife aos sábados, acontece com um voo com partida prevista do aeroporto de Tenerife Norte- Cidade de La Laguna ás 14h40. O retorno para o arquipélago canário será ás 12h30, aterrando às 13.50 horas.

A companhia aérea mantém os dois voos que actualmente opera, todas as quintas e domingos, entre a ilha de Gran Canaria e o Funchal.