Teatro Municipal Baltazar Dias recebe concerto 'Tutti'

A sala de espectáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, no dia 29 de Maio, pelas 18 horas, o concerto 'Tutti', realizado pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM), entidade gerida pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas.

No concerto estarão em destaque três obras de três compositores distintos da história da música. A abertura contará com ópera 'Don Giovanni', de Mozart, a suite 'Sonho de uma Noite de Verão', de Mendelssohn, e o 4.º acto do bailado 'O Lago dos Cisnes', de Tchaikovsky.

O maestro convidado será Martin André.

O director artístico da OCM, Norberto Gomes, referiu que é com "orgulho" que a orquestra conta, desde 2013, com a colaboração do maestro Martin André, "com quem mantém uma relação artística de grande empatia, respeito mútuo e objectivos musicais comuns".

O espectáculo terá uma lotação máxima de 205 pessoas.

"É com responsabilidade redobrada que abraçamos mais um concerto desta temporada da Orquestra Clássica da Madeira. Conscientes dos desafios presentes e futuros, focados nos objectivos primeiros que são as propostas musicais e a qualidade artística da orquestra, não podemos descurar, pela situação que vivemos, a segurança dos músicos e do público que nos ouve. É um compromisso responsável de todos os envolvidos", disse Norberto Gomes.

Os ingressos custam 20 euros. No entanto, os alunos de todas as áreas formativas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, têm, mediante a apresentação do cartão e disponibilidade da sala, acesso gratuito ao espectáculo.