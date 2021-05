Villarreal conquista Liga Europa

O Villarreal conquistou esta quarta-feira a Liga Europa batendo o Manchester United nas grandes penalidades, em jogo decorrido na cidade de Gdansk, na Polónia.

O encontro, que terminou empatado (1-1) no tempo regulamentar e também no prolongamento, apenas ficou decidido com recurso à marca dos 11 metros onde a equipa espanhola foi mais forte após a marcação de 22 penáltis.

Nos 11 remates que couberam a cada uma das equipas, os pupilos de Unay Emery não falharam nenhum, ao passo que os ingleses - onde alinha o português Bruno Fernandes - acabaram por cair graças à defesa de Rulli ao remate do espanhol De Gea.

No tempo regulamentar, os tentos foram apontados por Moreno (29'), tendo Cavani empatado para os 'reds' aos 55 minutos.

Trata-se da quarta Liga Europa conquistada Unay Emery.