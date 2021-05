Canoistas madeirenses conquistam pódio no Campeonato Nacinal

Lagoa recebeu no passado sábado a primeira etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar de 2021. A largada da competição ocorreu pelas 16h30, na Praia dos Caneiros e a chegada teve lugar na Praia da Angrinha.

Organizado pela Federação Portuguesa de Canoagem em parceria com o Kayak Clube Castores do Arade e a Câmara Municipal de Lagoa, a etapa inaugural do Nacional de Canoagem de Mar de 2021 reuniu, no Algarve, 212 atletas em representação de 27 clubes.

Devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19, a edição de 2021 do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar vai ser disputado apenas em duas etapas, com a segunda a estar prevista para o dia 3 de Outubro, entre Sesimbra e Setúbal.

RESULTADOS DA COMITIVA MADEIRENSE:

- 1º BERNARDO PEREIRA - CNCALHETA - SS1 JUNIORES;

- 3º OLEKSANDR BOBUSKY - CNCALHETA - SS1 JUNIORES;

- 2º MARIA MORGADO - CNCALHETA - SS1 JUNIORES FEMININOS;

- 2º DAVID FERNANDES - CNFUNCHAL - SS1 SÉNIORES;

- 7º BRUNO AFONSO - CNFUNCHAL - SS1 SÉNIORES;

- 44º ALBERTO CARREIRA - CNCALHETA - SS1 SÉNIORES;

- 1º CARLOTA DUARTE - CNFUNCHAL - SS1 SENIORES FEMININOS;

- 3º MIGUEL ORFÃO/DIOGO FERREIRA - CNCALHETA - SS2 JUNIORES;

- 5º JOÃO CÂMARA - CNFUNCHAL - SS1 VETERANOS A;

- 6º LUIS SILVA - CTMAR - SS1 VETERANOS A.

No que à classificação colectiva diz respeito o Clube Naval da Calheta ficou no 6º lugar com 884 pontos, o Clube Naval do Funchal no 13ª com 689 pontos e o Centro Treino Mar no 15º lugar com 665 pontos.