Muito trânsito na estrada mas sem congestionamento

Bom dia.

As principais vias de acesso à capital madeirense estão a esta hora da manhã com bastante trânsito, nomeadamente a partir da Cancela e desde Câmara de Lobos, com milhares de viaturas a circular na via rápida rumo ao Funchal.

Não há de momento nada de relevante a registar, num normal início da manhã de sexta-feira, com pontos de de acesso ou de saída mais complicados. A zona entre a subida de Santa Rita e o nó de Santo António, mas também no nó da Boa Nova, bem como no nó Pestana Júnior.

Se ainda não saiu de casa, tenha em atenção a estas 'zonas quentes', evitando-os ou abordando com as cautelas devidas, os distanciamentos entre veículos, à velocidade.

No centro do Funchal, os habituais pontos negros do congestionamento, por serem de maior acesso aos carros que chegam a esta hora ao Funchal, merecem ser tidos em conta, como se pode ver no mapa, com as cores mais laranja e vermelho.

Num dia que promete muito sol, mas com possibilidade de chuva a norte e terras altas, tome atenção à variabilidade climatérica da ilha.