Trânsito intenso numa manhã sem casos

Bom dia.

Se já está na estrada, ter-se-á apercebido do intenso tráfego automóvel em várias das principais vias de acesso ao Funchal, seja vindos dos lados da Ribeira Brava, seja dos lados de Machico.

A verdade é que, para já, nada há a registar além de, efectivamente, muito movimento de viaturas em ambos os sentidos, nomeadamente na via rápida ou nos acessos a esta estrada, bem como no centro da capital madeirense.

Foto madeira-web.com

Sem registo de acidentes, que é o que se deseja, se procura as saídas ou entradas da via rápida é lá que está o maior tráfego, daí ser necessário atenções redobradas nos pára-arranca, na velocidade moderada e na distância de segurança para o veículo da frente.

Nota ainda para o facto de não estar a chover, pelo menos à vista, e por isso o piso está seco, o que facilita a condução.

Outra questão de relevância a reter para quem segue viagem na zona de Santa Rita, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, há corte de trânsito na faixa de ultrapassagem, precisamente no final da recta e início da curva, como atesta a foto, a que se junta uma das entradas naquela via. Os sinais de alerta da Via Litoral não deixam margem para dúvidas.