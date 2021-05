Trânsito intenso a abrir a semana

Bom dia.

Nas primeiras horas do dia os acessos à Via Rápida em direcção ao Funchal já começam a sentir a pressão dos carros e a entrada em Câmara de Lobos e a saída em São Martinho são as primeiras a dar sinal de afluência.

A Rua do Arieiro junto à Dilectus também forma uma longa fila, bem como a Rua do Dr. Pita.

Na Estrada Monumental também há vários apontamentos de trânsito lento, mas é sobretudo em frente ao Hotel Madeira Palácio que há mais concentração de carros. A Rua da Casa Branca também já aparece a vermelho nos mapas de trânsito.

A Rua da Levada dos Ilhéus e o Túnel da Pontinha, ambos no sentido Funchal também dão sinais de muita afluência esta manhã.

A marcha está lenta também junto à Escola Dr. Horácio Bento Gouveia e na Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho.

Mais para baixo, como de costume, em partes da Avenida do Mar, a Rua 5 de Outubro, a Rua Visconde de Anadia, a Rua Dr. Pestana Júnior, a Rua da Ribeira de João Gomes e alguns troços da Rua Conde Carvalhal acusam trânsito intenso.