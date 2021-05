AD Machico regressa aos treinos em clima de euforia

Após um longo período de interregno, precipitado pela pandemia de Covid 19, a Associação Desportiva de Machico regressou esta quinta-feira aos treinos, num clima de apoteose.

Os adeptos machiquenses fizeram questão de marcar presença no apoio ao seu clube, com cânticos, palavras de incentivo à equipa e até com alguns artefactos pirotécnicos.

Recorde-se que a AFM pretende realizar uma competição com formato a designar, que será uma espécie de Taça da Madeira. O início desta prova de âmbito regional está aprazado para dia 23 de Maio e o vencedor da competição terá acesso à próxima edição da Taça de Portugal na época 2021-2022.