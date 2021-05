D. Nuno Brás lançou livro sobre São Tiago Menor

Foi apresentado, esta tarde, o novo livro do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, intitulado 'O Justo bispo de Jerusalém - Quem foi S. Tiago Menor?' na Igreja do Colégio, integrado no programa das comemorações dos 500 anos do 'Auto voto' que consagrou São Tiago Menor, padroeiro da cidade do Funchal e da Diocese do Funchal.

A obra foi apresentada pelo bispo emérito D. Teodoro de Faria, contou com a presença do representante da República, Juiz Conselheiro Ireneu Barreto, do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Teodoro de Faria começou por dizer que “este livro é pequeno, mas como ele é grande” referindo-se à densidade dos conteúdos e da investigação científica realizada por D. Nuno Brás sobre o apóstolo São Tiago Menor".

O livro, com cinco capítulos, foi editado pela Diocese do Funchal para ajudar o leitor a conhecer melhor o padroeiro da cidade do Funchal e da diocese.

D. Nuno Brás referiu que este livro foi escrito durante o confinamento e ao preparar as homilias sentiu a necessidade de estudar e dar a conhecer mais sobre a este apóstolo e bispo de Jerusalém.

A obra encontra-se a venda na cúria diocesana e tem um custo de 10 euros.