O Serviço Regional de Saúde recebeu, esta quinta-feira, mais 10.000 vacinas da farmacêutica AstraZeneca, que ficam armazenadas no Serviço de Farmácia do SESARAM.

De acordo com a directora do Núcleo Farmacêutico do SESARAM, Martinha Garcia, citada em nota do SESARAM, estas vacinas vão permitir “continuar a vacinação em massa”.

A chegada das vacinas permite dar continuidade à campanha de vacinação regional conta a Covid-19.