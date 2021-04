Vialitoral alerta para impedimentos ao trânsito no acesso à via rápida

Devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito ramos de acesso à via rápida (VR1), próximos dias o seguinte ramo, informa a Via Litoral.

Concretamente, hoje, dia 30 de Abril, a partir das 19 horas, estará encerrada a saída 11 da VR1 para o nó de Santa Luzia, no sentido Machico- Ribeira Brava. O trânsito permanecerá interdito até às 7 horas de amanhã (1 de Maio).

Já na próxima quinta-feira, dia 6 de Maio, estará encerrada a entrada e a saída 15 da VR1 no nó da Cancela no sentido Machico-Ribeira Brava, a partir das 20 horas desse dia e até às 8 horas do dia seguinte.

Em ambos os casos sugerem-se como alternativas, a utilização dos acessos do nó anterior ou do nó seguinte.

"Os trabalhos poderão sofrer alterações em função das condições atmosféricas", ressalva a Via Litoral.