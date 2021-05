Ordem dos Médicos suspende Rafael Macedo. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Conselho disciplinar da organização deu como provado que o clínico violou princípios e regras a que estava obrigado, no auge da polémica que envolveu o serviço de Medicina Nuclear do SESARAM. Visado já recorreu da decisão.

Região ‘pisca o olho’ à maior associação mundial de cruzeiros. Responsáveis de entidade representativa do sector visitam hoje Porto do Funchal e reúnem-se com governantes. Retoma das operações é o objectivo central da iniciativa. Esta é outra das notícias em destaque nesta edição.

Calado lança “gente capaz” às freguesias. Coligação PSD/CDS apresenta novas caras e recandidata três presidentes às juntas. Saiba tudo no DIÁRIO desta quarta-feira.

“Só penso no Marítimo”. Rodrigo Pinho espera alcançar hoje a manutenção na I Liga, com uma vitória frente ao Gil Vicente. Em entrevista, para ler nesta edição, fala da sua carreira, mas recusa comentar ida para o Benfica.

Santana quer nómadas digitais no Parque Temático. Outro dos assuntos em destaque.