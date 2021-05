Trânsito 'acelera' para mais um dia

Sem registo de qualquer problema na estrada nesta manhã de quinta-feira, 6 de Maio de 2021, fica o registo do intenso tráfego automóvel, agora que se aproxima a hora para a maioria entrar na escola ou no trabalho.

De acordo com as imagens disponíveis, o trânsito flui para o Funchal com muita intensidade, nesta hora de ponta que corre sobre rodas e sem qualquer incidente de registo.

Se há alguma resistência é nas entradas e saídas da via rápida, bem como nos principais acessos ao centro do Funchal. Atenção, sobretudo na via rápida e quem vem no sentido Ribeira Brava-Machico, ao encadeamento do sol.

Muito trânsito na 'rotunda do Hospital' e imediações, na 'rotunda da Cruz Vermelha' e do Campo da Barca até à zona do Anadia.