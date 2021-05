Trânsito sem grandes embaraços

Bom dia.

A manhã desta quarta-feira, 5 de Maio de 2021, começa sem grandes problemas no trânsito que ruma, maioritariamente, para o Funchal. Os pontos de entrada na via rápida, vindos sobretudo de Câmara de Lobos e Santa Cruz, bem como os de saída desta estrada principal, nomeadamente nos nós a Oeste e a Este, apresentam contudo já algum tráfego.

Em ambos os sentidos é possível observar centenas a a circular, pelo que se pede alguma prudência na estrada, salvaguarda das devidas distâncias e velocidade moderada, ainda que hoje não se sinta a influência da chuva, o que facilita a circulação de viaturas. O sol, nas próximas horas irá dar sinal de si, podendo causar algum encadeamento para quem circula no sentido Ribeira Brava-Machico.

Atenção aos trabalhos que a Via Litoral poderá estar a fazer - ao longo de toda a concessão - que visam a "reparação das guardas e de equipamentos de segurança (na sequência de danos causados por acidentes)", informa a Via Litoral que deverão continuar até dia 7.

A caminho do centro do Funchal, alguma resistência na 'rotunda do Hospital', bem como na zona dos Viveiros e no Campo da Barca, pontos sempre difíceis para quem circula.