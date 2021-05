Vacinação arranca amanhã no sector turístico e os carreiros do Monte são os primeiros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou, esta manhã, numa visita às obras de beneficiação do Jardim Botânico, que a “vacinação maciça” dos profissionais do sector turístico começa amanhã e vai estender-se por mais de um mês, abrangendo a hotelaria, restauração e outras áreas económicas. “Por exemplo, os carreiros serão vacinados amanhã. Vamos fazer um esforço monumental no sentido de ao longo deste mês fazermos uma vacinação intensiva do pessoal ligado à hotelaria, à animação turística, à restauração, táxis, transportes”, referiu o governante. O número de pessoa a vacinar no sector turístico “é estimado em mais de 40 mil pessoas”.

Albuquerque revelou que ontem a Região atingiu as 94.534 vacinas, sendo que 71.686 correspondem à primeira dose (28,6% da população) e 22.848 à segunda dose (9,1% da população). No Porto Santo 41,4% da população já recebeu a primeira dose.