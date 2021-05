Benfica e Porto empatam na Luz

O SL Benfica e o FC Porto empataram (1-1), esta noite, no Estádio da Luz, num jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga portuguesa de futebol. Everton e Uribe foram os marcadores de serviço desta partida.

Os encarnados foram os primeiros a marcar, aos 23 minutos, através de Everton. O brasileiro conseguiu ganhar a bola e bateu Marchesín com um remate à entrada da área.

A primeira parte viria a terminar com maior intensidade dos dragões que registaram mais posse de bola e mais ataques. Já na compensação, Artur Soares Dias assinalou grande penalidade a favor do Benfica, decisão que viria a ser revertida após conversação com o vídeo-arbitro.

Já na segunda parte, novo penalti anulado para a equipa da casa, quando corria o minuto 55, depois de falta sobre Diogo Gonçalves.

Mas o ascendente portista viria a crescer e era concretizado com um golo de Mateus Uribe, aos 75 minutos, na sequência de um passe cruzado de João Mário.

O empate trouxe 'mais fôlego' às equipas que deram tudo na reta final para alcançar a vitória. O Benfica viria ainda a marcar, através de Pizzi, já na compensação, mas o golo seria anulado por fora-de-jogo.