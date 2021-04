Trânsito aumenta de intensidade

Bom dia.

À medida que nasce mais um dia, intensifica-se o tráfego automóvel nesta sexta-feira nas principais estradas da Madeira.

Sem muito a registar, além das habituais zonas de maior confluência de automóveis, mormente as entradas pelos dois concelhos limítrofes do Funchal e saídas da via rápida que dão ao centro da capital.

Para quem vem da zona Este, mais precisamente passando por Santana, Machico e Santa Cruz, pode contar com piso molhado ao longo do trajecto, por chuva que caiu ainda antes do amanhecer.

Do outro lado, vindos dos restantes concelhos, sem sinais de chuva, a maior atenção deverá ser o sol, com o risco de encadeamento, nomeadamente neste início de mais um dia.

Conte ainda com forte resistência do trânsito no centro do Funchal, nomeadamente nestas primeiras horas em que há uma corrida à entrada a horas no trabalho e nas escolas.

Saiba também que hoje a Via Litoral prevê realizar uma intervenção, mas mais para o final do dia. Veja o pdf com a localização exacta da obra que obrigará à interrupção do trânsito entre as 19 horas e as 7 horas de amanhã.