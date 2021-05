Henrique Araújo foi o craque da semana da II Liga

O madeirense Henrique Araújo foi o jogador escolhido como o 'craque da semana' pelo Sindicato dos Jogadores. (SJ)

O atleta do Benfica, actualmente a competir na equipa B encarnada veio a ser eleito o 'Craque da Semana da Liga 2', pelo que mereceu um espaço de destaque no sítio oficial da internet do Sindicato dos Jogadores.

Os dois golos apontados à Oliveirense na última jornada (31.ª) da II Liga, com a camisola do Benfica B mereceu, por parte do SJ uma entrevista ao jovem internacional madeirense.

Com o título "Do Funchal até Lisboa chegou mais um goleador" o artigo, publicado no dia 5 de Maio, retrata um pouco da história do atleta até o seu ingresso no Benfica

"Henrique Araújo chegou a Lisboa com apenas 16 anos, depois de 54 golos em 30 jogos pelos sub-17 do CS Marítimo. A adaptação não foi difícil e isso notou-se nos números da primeira temporada ao serviço do Benfica, onde marcou por 37 vezes. Duas épocas depois, o avançado madeirense fez a sua estreia como sénior pela equipa B dos encarnados, com apenas 18 anos. A veia goleadora não engana e Henrique Araújo foi opção esta temporada tanto para os sub-23 como para a equipa B, que alinha na Segunda Liga. No último jogo, regressou aos golos e, de pé quente, bisou, ditando assim a vitória frente à Oliveirense por 2-0", pode ler-se na noticia, antes de questionarem o jogador com cinco 'breves' perguntas.

Deixamos aqui a pequena entrevista feita pelo SJ a Henrique Araújo:

No último jogo, não só regressaste aos golos como o fizeste com um bis que deu a vitória ao Benfica B. Foi o jogo perfeito?

Não foi o jogo perfeito porque acredito que há sempre espaço para melhorar e crescer, mas foi um excelente jogo, especialmente pela vitória fora de casa, que já andávamos à procura há algum tempo.

A época de estreia como sénior, pelo Benfica B, está a ser como idealizavas?

Sim, a época de estreia no futebol profissional está a correr dentro daquilo que perspectivava. Estou a adaptar-me bem a este contexto, com a ajuda de todo o grupo de trabalho. Por isso, só posso estar satisfeito com o que tem sido esta época.

Esta época jogaste também pelos sub-23. Sentiste muita diferença de uma competição para a outra?

Sim, nota-se a diferença, não só pela idade dos nossos adversários, que são muito mais experientes neste contexto, mas também pela forma mais “resultadista” como se joga neste campeonato. Aqui, os pontos são mais importantes que as exibições para muitas equipas e nós, sendo mais jovens, temos de nos adaptar, amadurecer e ganhar experiência para saber lidar com isso.

Vieste da Madeira para o continente muito novo, com apenas 17 anos. A adaptação foi fácil?

Sim, a adaptação foi relativamente simples porque fui muito bem recebido aqui, não só pelos meus colegas de equipa, mas por todos dentro do clube. No início, estar longe da família é um pouco difícil, mas a forma como me receberam ajudou muito na minha adaptação.

Passados três anos no Benfica, quais são as tuas perspectivas para a próxima temporada?

As perspectivas são as mesmas das últimas três épocas: crescer, evoluir e superar-me, de preferência com muitos golos.