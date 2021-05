Trânsito moderado esta terça-feira

Esta terça-feira é na Estrada João Gonçalves Zarco e na Rua Padre Pita Ferreira, ambas em Câmara de Lobos, que há sinais de mais trânsito antes das 8 horas.

Na Via Rápida, as saídas para o Funchal já estão com marcha lenta, sobretudo a junto ao Cemitério das Angústias em São Martinho, a que fica próximo à Escola Dr. Horácio Bento Gouveia e a dos Viveiros.

A Estrada Monumental também já acusa muitos carros esta manhã, tanto próximo da transversal da Praia Formosa como mais à frente junto ao Hotel Reid´s.

Já há muitos carros também na Rua da Casa Branca, na Rua Dr. Pita, na Avenida Luís de Camões e na Rua das Maravilhas.

Há indicação de trânsito moderado no Caminho de Santo António e no Caminho de São Martinho, mas sem paragens longas.

A Avenida do Infante ainda está desimpedida a esta hora e na Avenida do Mar há zonas com mais afluência, mas o trânsito também parece correr sem problemas.

Na Praça Severiano Ferraz, na zona da ‘Cruz Vermelha’, o habitual nota-se o habitual abrandamento com uma maior concentração de veículos.

Como é costume, há trânsito moderado nas redondezas do Mercado dos Lavradores, Rua Visconde Anadia e na Rua Pestana Júnior, bem como na Rua 31 de Janeiro e na Rua 5 de Outubro.