Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 29 de Abril

Inauguração do acesso viário ao cemitério do Campanário

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, inaugura, às 12 horas, o novo acesso viário ao cemitério do Campanário, que passará a permitir circulação automóvel ao referido cemitério. A inauguração contará ainda com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Rui Barreto preside à abertura oficial da nova loja ‘AMPLA Equipamentos Hoteleiros’

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, preside à abertura oficial da nova loja ‘AMPLA Equipamentos Hoteleiros’, no concelho do Funchal. O evento tem lugar, pelas 16h30, na Rua Nova Vale da Ajuda, Edifício Musa da Ajuda II.

Ireneu Barreto visita Centro Náutico São Lázaro

O Representante da República para a R.A.M., Ireneu Cabral Barreto, visita, pelas 11 horas, no Centro Náutico São Lázaro, o grupo de mergulho Forense e Estação Salva-vidas da Polícia Marítima.

Lançamento do BIOVALOR

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), através da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), vai passar a disponibilizar gratuitamente à população um correctivo orgânico, 100% natural, designado de BIOVALOR, que apresenta características semelhantes às de um composto orgânico. A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará presente no lançamento da iniciativa, às 10 horas, que decorre no Mercado Abastecedor dos Prazeres.

Reunião de Câmara

A Reunião de Câmara semanal no Funchal irá decorrer por videoconferência. As declarações do presidente Miguel Silva Gouveia estão previstas para as 17h30.

ACIF reúne com APAVT

A direcção da ACIF-CCIM reunirá, pelas 11h45, com a nova direcção da APAVT – Associação Portuguesa dos Agentes de Viagem e Turismo, nas suas instalações, na Rua dos Aranhas.

PS-M promove conferência de imprensa

O grupo parlamentar do Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, pelas 10 horas, na Tabua. A iniciativa terá como porta-voz a deputada Olga Fernandes.

PSD-M realiza iniciativa política

O grupo parlamentar do PSD/Madeira realiza amanhã, pelas 14h30, uma iniciativa política, a ter lugar no Caminho de São Martinho, no Funchal.

Poderá faltar água em Santo António

Entre as 09 e as 14 horas irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Vereda da Levada das Romeiras, na freguesia de Santo António, afectando o abastecimento em vários arruamentos. São eles: Vereda da Levada das Romeiras; Escadas das Courelas; Beco das Courelas; Escadas das Romeiras e Escadinhas das Romeiras.

‘Baltazar Dias’ promove visita-jogo interactiva

O Teatro Municipal Baltazar Duas promove, pelas 19 horas, através do seu canal de youtube, uma visita-jogo interactiva, intitulada ‘Mistério no Baltazar’.