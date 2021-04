Tome nota da agenda desta terça-feira, 27 de Abril

27 e 28 de Abril -‘Conferência do Porto Santo’

A ‘Conferência do Porto Santo’, intitulada ‘Da democratização à democracia cultural: repensar instituições e práticas’, terá lugar na ilha do Porto Santo, entre os dias 27 e 28 de Abril. A ocasião servirá para debater o significado de “democracia cultural”, nos dias de hoje, e para transformar a periferia insular num centro de reflexão e de irradiação de políticas culturais para a Europa. O vento contará com a participação da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

09:00 -Reunião plenária nº 65

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas. Entre outras propostas, será apreciada na generalidade a proposta de decreto legislativo regional intitulada ‘Aprova o regime jurídico do sector empresarial da Região Autónoma da Madeira’.

14:00-16:00 - Intervenção na rede de água em São Martinho

Irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua Corveta Dona Estefânia, na freguesia de São Martinho, no Funchal, afectando o abastecimento nos seguintes arruamentos:

- Rua Corveta Dona Estefânia;

- Levada dos Piornais (do Beco da Pedra Mole ao Bairro da Ajuda);

- Bairro da Ajuda;

- Rampa da Rua Velha da Ajuda;

- Rampa João Paulo II;

- Rampa do Pico da Cruz;

- Rua da Encosta do Pico da Cruz;

- Rua João Paulo II (faixa norte da Escola da Ajuda à Fundação Zino).

19:00 - Encerramento de ramo de acesso da VR1

Devido a trabalhos de pavimentação, estará encerrada ao trânsito a entrada 11 para a VR1, a partir do nó de Santa Luzia no sentido Ribeira Brava-Machico, a partir das 19 horas desta terça-feira até às 7 horas do dia seguinte.

Interrupção de abastecimento de água em C.ª Lobos

No âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável:

- No sítio da Torre, entre as 9 e as 13 horas;

- Nos sítios do Ilhéu e Vila, entre as 9 e as 11 horas.

- Na Vila, entre as 22 horas desta terça-feira e a 01 hora do dia seguinte.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

11:00 – Concerto Quinteto de Metais MadBrass5

O Quinteto de Metais ‘MadBrass5’, da Orquestra Clássica da Madeira, actua, pelas 11 horas, no Palácio de São Lourenço, no Funchal. Mário Pinto e Rui Vidal, no trompete, Peter Vig, na trompa, Luís Rodrigues,no trombone e Fabien Filipe, na tuba, irão interpretar Ewald, Rooble, Dukas, Kemen e Joplin.

Até 30 de Abril - 4.ª edição do Acorde

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação - Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA), promove a 4.ª edição do aCORDE, no âmbito da comemoração do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses que terá lugar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Neste âmbito, entre os dias 26 e 30 de Abril, o público poderá assistir a algumas interpretações musicais de grupos de cordofones tradicionais madeirenses em contexto escolar, na página do Facebook da DSEA (https://www.facebook.com/dseducacaoartistica).

DESPORTO

21:45 - Farense vs. Portimonense

A 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol encerra, esta terça-feira, com o dérbi algarvio entre Farense e Portimonense, uma partida marcada para as 21:45.