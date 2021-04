Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 28 de Abril

ALM recebe sessão plenária

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Albuquerque visita empresa VA Spirits

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a empresa VA Spirits, na Ponta do Sol.

TáxisRam dá conferência de imprensa

A direcção da Associação TáxisRam realiza, pelas 14 horas, uma conferência de imprensa, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. A temática abordada será o protocolo entre o SESARAM e os Táxis.

IDE organiza webinar

O IDE organiza, pelas 15 horas, um webinar (zoom) para a divulgação MeP-RAM - Apoio Financeiro às Micro e Pequenas Empresas - que visa suprir as dificuldades financeiras resultantes das medidas de combate à pandemia. Para terem acesso à sessão, os interessados devem inscrever-se no formulário google forms disponível em www.ideram.pt.

Paris Saint-Germain joga com o Machester City

O Paris Saint-Germain Football Club defronta o Manchester City em jogo a contar para a Liga dos Campeões. A partida começa às 20 horas e será transmitida no Eleven 1.

Poderá faltar água em Santo António

Entre as 09 e as 14 horas irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Estrada Comandante Camacho de Freitas, na freguesia de Santo António, afectando o abastecimento em alguns arruamentos. São eles: Estrada Comandante Camacho de Freitas (do cruzamento do Esmeraldo ao cruzamento do Caminho de Santo Amaro); Urbanização do Pico dos Barcelos; Urbanização da Encosta do Pico dos Barcelos; Ribeiro Choco; Urbanização da Bela Vista; Caminho do Poço Barral (do cruzamento do Esmeraldo à Travessa do Tanque); Caminho do Esmeraldo (da entrada do Recheio ao cruzamento do Esmeraldo); Rua do Poço Barral; Estrada Comandante Camacho de Freitas (do cruzamento do Esmeraldo ao cruzamento do Caminho de Santo Amaro); Urbanização do Pico dos Barcelos; Urbanização da Encosta do Pico dos Barcelos; Ribeiro Choco; Urbanização da Bela Vista; Caminho do Poço Barral (do cruzamento do Esmeraldo à Travessa do Tanque); Caminho do Esmeraldo (da entrada do Recheio ao cruzamento do Esmeraldo) e Rua do Poço Barral.

Interrupções e alterações à circulação rodoviária no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal revela que haverá interrupções e alterações à circulação rodoviária no concelho. Confira as interrupções e alterações: Caminho dos Três Paus à Viana, na freguesia de Santo António, no troço compreendido entre os números 61 e 65, entre os dias 28 de Abril e 7 de Maio ( obras de beneficiação da via); Travessa do Reduto, na freguesia da Sé, troço compreendido entre a Rua Penha de França e a Rua Imperatriz D. Amélia, no dia 29 de Abril, entre as 9 e as 17 horas (obras de beneficiação da via) e Caminho do Palheiro, na freguesia de São Gonçalo, troço compreendido entre a Rua Eng. Eduardo Araújo e a Estrada Visconde Cacongo, nos dias 30 de Abril e 1 de Maio, das 8 às 18 horas (obra privada).