Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 5 de Maio

Albuquerque visita Jardim Botânico

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, o Jardim Botânico, que assinalou o seu 61.º aniversário, no passado dia 30 de Abril. O governante vai visitar as obras de requalificação em curso, que decorrem desde Agosto de 2020 até Agosto 2021 e que são da responsabilidade da Secretaria Regional do Ambiente. A empreitada está orçada em 871.000 euros, comparticipados a 85% pelo FEDER.

Sara Cerdas e Jorge Carvalho nos prémios Europe Calling

A eurodeputada Sara Cerdas e o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estarão presentes, pelas 14h45, na cerimónia de entrega de prémios do Europe Calling, que terá lugar na Escola Secundária de Jaime Moniz. A edição deste ano, subordinada ao tema ‘Fake News’, contou com a participação de 17 escolas. Os dois melhores trabalhos serão premiados com uma visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Sessão plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Marítimo joga frente ao Gil Vicente

O Marítimo joga frente ao Gil Vicente, em jogo a contar para a I Liga, que decorre, pelas 19 horas, no Estádio do Marítimo.