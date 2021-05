Tome nota da agenda para este 1.º sábado de Maio

10:00 – Manifestação do 1.º de Maio

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) organiza a tradicional manifestação do 1º de Maio, sob o lema ‘Lutar pelos direitos / Combater a exploração – + Emprego, + Salários, 35 horas, Contratação Colectiva, Serviços Públicos’. A concentração está prevista para as 10 horas junto à Assembleia Legislativa Regional, saindo em manifestação, às 10h30, rumo ao Jardim Municipal, onde haverá as intervenções sindicais, a partir das 11 horas.

11:00 – Iniciativa do GP PSD

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza, pelas 11 horas, uma iniciativa política, a ter lugar no Largo do Chafariz, no Funchal.

11:00 – Conferência de imprensa do GP PS

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, em Santa Cruz (junto à Câmara Municipal). A iniciativa terá como porta-voz a deputada Mafalda Gonçalves.

12:00 - Governo Regional Assinala Dia do Trabalhador

O Governo Regional assinala o 1.º de Maio, pelas 12 horas, com a tradicional deposição de flores junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense, localizado na Avenida Sá Carneiro. Uma cerimónia que contará com a presença da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, representantes da Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva e para a qual foram convidados os representantes das Associações Patronais e Sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira.

FÉ E RELIGIÃO

11:00 – 500 anos do voto ao São Tiago Menor

A partir das 11 horas, na Sé Catedral, terá lugar a Missa em honra do Padroeiro do Funchal. A Renovação do Voto da Cidade a São Tiago Menor assinala, em 2021, os 500 anos e as comemorações são uma organização conjunta da Diocese do Funchal e da Câmara Municipal do Funchal. A celebração será, igualmente, transmitida em direto no Facebook oficial da Autarquia, sendo presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e contando com a presença do executivo municipal, tal como é tradição.

Na celebração eucarística marcarão também presença outras entidades regionais, como é o caso do Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, ou do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

DESPORTO

17:00 - Madeira SAD Vs. ABC do Nacional

O Madeira SAD defronta o ABC do Nacional da I Divisão de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal.

20:30 - Sporting Vs. Nacional

O Nacional, 18.º e último classificado, com 24 pontos, desloca-se ao Estádio José de Alvalade, onde defrontará o líder invicto, o Sporting, que soma 73 pontos, em partida relativa à 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Manuel Oliveira da AF do Porto.