Tome nota da agenda desta sexta-feira, 30 de Abril

09:00 - Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal

Terá lugar, esta sexta-feira, a partir das 9 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal.

09:30 - 10ª Reunião do Comité de Acompanhamento do Madeira 14-20

A directora regional adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação, Patrícia Dantas, e a presidente do Conselho Directivo do Instituto de Desenvolvimento Regional, Emília Alves, participam na 10ª Reunião do Comité de Acompanhamento do ‘Madeira 14-20’, a realizar-se on-line, com a participação de várias entidades regionais, nacionais e da Comissão Europeia.

10: 00 -Susana Prada visita Campo de Golf do Santo da Serra

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas irá visitar as obras de instalação de um novo sistema de rega mais eficiente que permitirá reduzir o consumo de água, no Campo de Golfe do Santo da Serra.

10:00 – Conferência dos Representantes dos Partidos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside esta sexta- pelas 10 horas, à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, que se realizará no plenário do parlamento madeirense. Nesta reunião participam os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e JPP e ainda o deputado único do PCP.

10:00 - Pedro Fino visita Pista de Patinagem nos Prazeres

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita as obras de construção da Pista de Patinagem de Velocidade na Zona Oeste da Madeira, situada nos Prazeres, perto do Pavilhão Desportivo.

10:30/12:30 – Entrega de prémios do Concurso ‘Photovoice dos Afectos’

No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santa Cruz irá realizar uma cerimónia de entrega de prémios, pelas 10h30 aos alunos do 4º ano da Escola do Santo Condestável da Camacha e pelas 12h30 aos alunos do 5º Ano, da escola 2º e 3º Ciclos do Caniço, no âmbito do Concurso ‘Photovoice dos Afetos’. A cerimónia será presidida por representantes da CPCJ de Santa Cruz e das referidas escolas.

11:00 - Pedro Calado entrega carrinha

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside à entrega formal de uma carrinha de 9 lugares, ao Polo Comunitário da Comandante Camacho de Freitas, em Santo António (Funchal). A cerimónia contará também com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

11:00 – Inauguração da Loja de Juventude do Carmo

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, estarão presentes, pelas 11 horas, na inauguração da Loja de Juventude do Carmo, num espaço contíguo à Paróquia do Carmo.

11:00 - Iniciativa GP PSD

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza, pelas 11 horas, uma iniciativa política, a ter lugar na vila do Porto Moniz, na zona da frente-mar.

15:00 – Santa Cruz em Flor’21

O Município de Santa Cruz inaugura esta sexta-feira, a edição de 2021 do cartaz Santa Cruz em Flor, na Praça Dr. João Abel de Freitas. Na ocasião serão apresentados os vários cenários e instalações artísticas alusivas à flor, num evento que procura trazer mais cor e beleza ao concelho.

16:00 - Conferência de imprensa da Concelhia do PS Câmara de Lobos

A Concelhia do Partido Socialista - Câmara de Lobos promove uma conferência de imprensa, em frente à Câmara Municipal da Câmara de Lobos (junto ao Coreto), após a reunião com os representantes dos Guardas Nocturnos. A iniciativa terá como porta-voz o deputado e candidato do PS-Madeira à autarquia de Câmara de Lobos, Jacinto Serrão.

17:00 - Cerimónia de validação dos contratos do SI Funcionamento

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional da Economia, Rui Barreto, prosseguem com a entrega dos contratos ao abrigo do VI aviso do Sistema de Incentivos ao Funcionamento. Para a ocasião foram convidados 25 empresários representativos de vários sectores de actividade. A cerimónia tem lugar, pelas 17 horas, no Salão Nobre da vice-presidência do Governo Regional.

17:00 - Campanha ‘Estamos aqui no Comércio Local’

A ACIF-CCIM, através da sua Mesa do Comércio Lojista, está a ultimar uma campanha para o comércio local, com o intuito de incentivar o regresso das pessoas ao centro do Funchal, bem como devolver alguma dinâmica às empresas e aos serviços que o mesmo congrega, tendo em conta o levantamento de algumas das restrições, anunciadas, recentemente, pelo Presidente do Governo Regional. Esta campanha será desenvolvida com a participação de empresários do comércio e dos serviços e inclui um spot televisivo. Amanhã será o último dia da gravação desta campanha.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

15:00 - Conferência ‘O processo de valorização dos cordofones tradicionais da Madeira’

A 4.ª edição do aCORDE chega ao fim, com uma conferência proferida pelo investigador Paulo Esteireiro, intitulada ‘O processo de valorização dos cordofones tradicionais da Madeira: de Carlos santos ao parlamento’, seguindo-se a sessão de entrega dos troféus Carlos Santos e Cândido Drummond de Vasconcelos, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. O evento encerrará, como não poderia deixar de ser, ao som da música dos cordofones tradicionais madeirenses, num concerto protagonizado pelo Quarteto Moritz.

16:00 – Sessão de Música nos Museus

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza mais um concerto no âmbito do projecto ‘Música no Museus’, no Museu A Cidade do Açúcar, com actuação de Gabor Bolba, Lidiane Duailibi, Norberto Cruz, Duarte Salgado a acompanhar com narrativas visuais os Glitch Visual Artists. Devido às atuais restrições da situação pandémica na Região, este concerto tem uma lotação máxima de cinco pessoas.

16:00 - Concerto de aniversário dos 'Stardust Acoustic Project'

O Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, será palco do concerto comemorativo do 10.º aniversário da banda madeirense 'Stardust Acoustic Project'. O grupo – constituída por: André Nóbrega, Filipe Ferreira António, Marco Ribeiro, Nuno Oliveira e Sérgio Freitas – preparou um concerto temático dividido em duas partes: a primeira parte irá representar o passado e a segunda o presente e o futuro da banda a nível musical.

20:00 - Sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal Funchal

A próxima sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal Funchal realiza-se, esta sexta-feira, pelas 18 horas. Como convidado estará António Loja, numa sessão moderada pela jornalista Cláudia Caires Sousa. A sessão será realizada através da plataforma Zoom, pelo que aos interessados bastará aceder à plataforma on-line através do seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/89156178444?pwd=dXpoYjlELzZ6SEZuSUVCTDZJRTcyUT09

DESPORTO

16:00 - Apresentação da ‘I Meia Maratona da Calheta’

A AARAM - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira irá apresentar a primeira edição da ‘Meia Maratona da Calheta’, numa cerimónia que terá lugar, pelas 16 horas, na Câmara Municipal da Calheta.