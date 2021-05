Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 4 de Maio

Sessão plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Eduardo Jesus em iniciativa na Marca de Água

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente, pelas 17 horas, na Galeria Marca de Água, no Funchal, para a assinatura de um auto de doação e entrega de três obras de arte à Região Autónoma da Madeira.

Apresentação do Centro de Apoio ao Sem-abrigo

A apresentação do Centro de Apoio Ao Sem Abrigo e a assinatura de protocolo entre o centro e a FundaçãoLAPS - Portugal, realiza-se, pelas 11h30, no Hotel Ciff Bay.

Comissão de Política e Juventude na ALM

A 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude acontece, pelas 15 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Tomada de posse da Mesa dos Serviços Privados de Saúde

A tomada de posse da Mesa dos Serviços Privados de Saúde terá lugar, pelas 12 horas, nas nossas instalações da ACIF.

Candidaturas ao Pedido Único 2021 até 15 de Maio

As candidaturas ao Pedido Único (PU) de 2021, que tiveram início a 1 de Fevereiro, foram prorrogadas até 15 de Maio, sem qualquer penalização, podendo ser efectuadas pelo beneficiário, por via electrónica, na Área Reservada do Portal do IFAP https://portal.ifap.pt, em ‘O Meu Processo’.